ABD'de azot gazıyla 3. idam tartışma konusu oldu - Son Dakika
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Dünya

ABD'de azot gazıyla 3. idam tartışma konusu oldu

ABD\'de azot gazıyla 3. idam tartışma konusu oldu

ABD'de hakkında büyük tartışmalar bulunan azot gazı hipoksisi yöntemiyle 3. idam gerçekleşti. Carey Dale Grayson isimli hükümlü vahşice saldırdığı ve uçurumdan attığı Vickie Deblieux'u öldürmekten suçlu bulunmasının ardından ABD'nin Alabama kentinde azot gazı kullanılarak idam edildi. Grayson'ın azot gazıyla idamı tartışmaları da beraberinde getirdi.

22.11.2024 10:49
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ABD'nin Alabama kenti, azot gazı hipoksisi yöntemiyle idam cezasına çarptırılan dünyadaki üçüncü kişi oldu. 50 yaşındaki Carey Dale Grayson, perşembe günü gece saatlerinde Alabama'daki William C. Holman Islah tesisinde, mahkumun, yüzüne bir gaz maskesi bağlandığını ve havanın nitrojenle değiştirildiğini gören tartışmalı yöntem kullanılarak idam edildi.

Grayson'ın aynı akşam hapishane müdürüne küfrettiği ve hapishane müdürünün kendisine son ifadesini sorması üzerine bu soruya müstehcenlikle yanıt verdiği belirtilirken gardiyanın mikrofonu kapattığı iletildi.

TARTIŞMALI BİR UYGULAMA

Daily Star'da yer alan habere göre idam için uygulanan yöntemin anayasaya uygun olduğu iddialarına rağmen, Grayson'ın avukatları da dahil olmak üzere eleştirmenler, devleti yöntemin "kusurlarını" görmezden geldiği gerekçesiyle kınadı. Avukatları, Grayson'ın idamının öncesinde ABD'de nitrojen gazı kullanılarak idam edilen ilk kişi olan Kenneth Smith'in 2024'ün ocak ayındaki infazına ilişkin tanık ifadelerini ve otopsi sonuçlarını hatırlattı. Ancak Grayson, Colorado, Jefferson County'de 37 yaşındaki Vickie Deblieux'u öldürmekten suçlu bulundu.

NEDEN İDAM EDİLDİ?

1994 yılında, Grayson ve diğer üç genç, otostop çekerken onu gezdirmeyi teklif ettikten sonra bir kadına saldırdı. Grayson'un kadına saldırdığı ve onu bir uçurumdan attığı belirtilirken ölüm cezasının yalnızca Grayson'a verildiği çünkü gençlerin en büyüğünün o olduğu vurgulandı.

Grayson, tanıkların, azotla idam edilen ilk kişi olan Smith'in bu yılın başlarında ölümünü "işkence" olarak tanımlamasına rağmen, bu gece nitrojen gazı hipoksisi yöntemiyle idam edildi. Yapılan otopsi sonucunda, Smith'in vücudunda kanla dolu akciğerler de dahil olmak üzere rahatsız edici işaretler meydana geldiğine dikkat çekildi.

ANESTEZİ UZMANINDAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKAMA

Grayson'ın hukuk ekibiyle çalışan bir anestezi uzmanı olan Dr. Brian McAlary, konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada, söz konusu semptomların, birisi tıkalı bir hava yoluna karşı nefes almaya çalıştığında ortaya çıkan ve sıvının kan damarlarından çekilmesine neden olan bir durum olan negatif basınçlı pulmoner ödemi gösterebileceğini ifade etti.

Ayrıca McAlary, böyle bir durumun boğulma veya plastik bir torba ile boğulma gibi eylemlerden kaynaklanabileceğini ileri sürdü. Daily Star'ın aktardığına göre, nitrojen gazına maruz kalmadan önce sakinleştirici verilmezse panik riskinin arttığını da vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Alabama, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de azot gazıyla 3. idam tartışma konusu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Sarıcıoğlu:
    Türkiye'nin de idamı getirmesi lazım 12 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Helal olsun size çok iyi yapmışsınız.Adaleti saglayamayanlara örnek olur umarım. 8 0 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Hadım cezasını getiremiyorlar suçluya yazık olucak düşüncesi olan memleketim idam cezasınımı getirecek 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Komurcu:
    Türkiye'de olsa kıyamet kopardı 2 0 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Ülkede adalet var 2 0 Yanıtla
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