ABD'de bir adam, metro bekleyen kadın raylara fırlattı! Olay anbean kameralara yansıdı - Son Dakika
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ABD'de bir adam, metro bekleyen kadın raylara fırlattı! Olay anbean kameralara yansıdı

07.06.2022 16:20

ABD'nin New York kentinde metro istasyonundaki bir adam, önündeki 52 yaşındaki kadını bir anda raylara itti. Kadın, yaşanan olayı hafif yarayla atlatırken polis de adamı bulmak için çalışmalara başladı. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ABD'nin New York kentinde metro istasyonundaki bir adam, önündeki kadını raylara itti. ABD'nin New York kentinde akıllara durgunluk verecek anlar yaşandı. Bronx bölgesindeki Jackson Avenue metro istasyonunda bulunan kimliği belirsiz bir adam, platformda yürüyen 52 yaşındaki kadını raylara itti.

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

O anlar istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. New York Polis Departmanı, Lincoln Hastanesine kaldırılan kadının hafif şekilde yaralandığını, başında ve kolunda kesikler olduğunu belirterek saldırganın yakalanması için halktan yardım istedi.

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Metro istasyonundaki kadını raylara itti Metro istasyonundaki kadını raylara itti Metro istasyonundaki kadını raylara itti Metro istasyonundaki kadını raylara itti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya ABD'de bir adam, metro bekleyen kadın raylara fırlattı! Olay anbean kameralara yansıdı - Son Dakika

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