Taksiden çıplak şekilde inen kadın, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yaptı

O anlar istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. New York Polis Departmanı , Lincoln Hastanesine kaldırılan kadının hafif şekilde yaralandığını, başında ve kolunda kesikler olduğunu belirterek saldırganın yakalanması için halktan yardım istedi.

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › ABD'de bir adam, metro bekleyen kadın raylara fırlattı! Olay anbean kameralara yansıdı - Son Dakika

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