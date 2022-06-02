ABD'de bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü - Son Dakika
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BBC

ABD'de bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

02.06.2022 04:15
ABD'de bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

ABD'nin Oklahoma Eyaleti'ndeki Tulsa'da bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'nin Oklahoma Eyaleti'ndeki Tulsa'da bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dört kişi vurularak öldürüldü.

Polis, olayın ardından yaptığı basın toplantısında, St. Francis Hastanesi yerleşkesine giren bir kişinin tüfekle ateş açtığını ve dört kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Tulsa Polis Şefi Eric Dalgleish, tüfek ve tabanca taşıyan saldırganın 35-40 yaşlarında olduğunu kaydetti.

İlk olarak telefonla yapılan bir ihbar ile olaydan haberdar olduklarını söyleyen Tulsa polisi, hastanenin ikinci katında saldırganın ateş açarak insanları vurmaya başladığını aktardı.

Olay yerine giden polis birkaç kişinin vurulmuş olduğunu, bir çiftin ise orada hayatını kaybettiğini tespit etti. Kurbanların, hem hastalar hem de hastane çalışanları olduğu öğrenildi.

Saldırganın da olay yerinde öldüğü açıklandı ancak ölüm şekline ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. New York Times gazetesi saldırganın kendisini vurduğunu yazdı.

Beyaz Saray'ın ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da saldırıyla ilgili bilgilendirildiği belirtildi. Beyaz Saray'ın olayı yakından incelediği ve eyalet yetkilileriyle irtibat halinde olduğu kaydedildi.

ABD'deki silahlı saldırı serisinde son olarak geçtiğimiz hafta Texas Eyaleti'nde bir ilkokul hedef alınmıştı. Saldırıda 19 çocuk ve 2 öğretmen öldürülmüştü.

Mayıs başında ise New York'ta bir süpermarkete giren saldırgan 10 kişiyi vurarak öldürdü.

ABD bitmek bilmeyen silahlı saldırılarla sarsılırken, bireysel silahlanma ve silah lobileri gündemin en çok tartışılan başlığı olmaya devam ediyor.

Biden, Texas'taki okul saldırısından sonra silahlanmaya karşı sert bir tutum göstermiş, söz konusu duruma artık bir son verilmesi gerektiğini söylemişti.

ABD'de bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü
ABD'de bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü
YORUMLAR
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ABD'de ilkokulda saldırı: Biden çifti aileleri ziyaret etti, halk silah kontrolü için harekete geçilmesini istedi ABD'de ilkokulda saldırı: Biden çifti aileleri ziyaret etti, halk silah kontrolü için harekete geçilmesini istedi
Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD'de bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü - Son Dakika

BBC

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