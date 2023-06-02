ABD'de Bir Hırsız, Atari Silahıyla Soygun Gerçekleştirdi - Son Dakika
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ABD'de Bir Hırsız, Atari Silahıyla Soygun Gerçekleştirdi

02.06.2023 19:14

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde bir hırsız, Nintendo'nun tabanca şeklindeki oyun koluyla akaryakıt istasyonunu soydu. David Dalesandro adındaki soyguncu, Atari'de ördek vurulan oyuncak silahla pantolonuna sıkıştırdığı silahı göstererek para istedi. Siyaha boyalı oyun konsolu da pantolonun içinde bulundu. Dalesandro hakkında silahlı soygun ve hırsızlık suçlamalarından dava açıldı.

ABD'nin Güney Karolina eyaletine bağlı Sharon şehrinde bir hırsız, Nintendo'nun tabanca şeklindeki oyun koluyla soygun gerçekleştirdi. David Dalesandro adındaki 25 yaşındaki soyguncu, Atari'de ördek vurulan oyuncak silahla akaryakıt istasyonunu soydu.

ABD'de bir hırsız, Atari silahıyla soygun gerçekleştirdi

Peruk ve maske takarak yüzünü gizleyen soyguncu, kasiyere pantolonuna sıkıştırdığı oyuncak silahı göstererek para istedi. Bölgede incelemede bulunan York County Şerif Bürosu, hırsızın oyun kolunu siyaha boyayarak daha gerçekçi görünmesini amaçladığını kaydetti.

ABD'de bir hırsız, Atari silahıyla soygun gerçekleştirdi

SİLAHLI SOYGUN VE HIRSIZLIKTAN DAVA

New York Post'ta yer alan habere göre silahı gören akaryakıt istasyonu çalışanı, kasadaki 300 doları hırsıza verdi. Dalesandro, akaryakıt istasyonundan çıkınca yetkililerle temasa geçildi.

Polis ekipleri, 25 yaşındaki zanlıyı soygunu gerçekleştirdiği benzincinin yakınlarında bir otoparkta yakaladı. Siyaha boyalı oyun konsolu da pantolonun içinde bulundu. Dalesandro hakkında silahlı soygun ve hırsızlık suçlamalarından dava açıldı.

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