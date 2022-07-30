İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi - Son Dakika
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İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi

30.07.2022 12:29
İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi

ABD'de bir idam mahkumunun infazını izlemek için cezaevine giden muhabir Ivana Hrynkiw Shatara, etek boyu nedeniyle kapıdan döndürüldü. Muhabir, üzerini değiştirdikten sonra infazı takip edebildi.

1994 yılında 26 yaşındaki eski kız arkadaşı Faith Hall'u vurarak öldüren Joe Nathan James Jr, suçlu bulunmuş ve ölüm cezasına çarptırılmıştı. James Jr'ın infazı için önceki gün Alabama Ceza İnfaz Departmanı'na giden 'AL.com' muhabiri Shatara, bir yetkilinin eteğinin çok kısa olduğunu söylemesi üzerine bir infaza katılırken kıyafetini değiştirmek zorunda kaldı.

YETKİLİLERİ SUÇLADI

Olayın duyulmasının ardından kendisine 'kıyafetinin uygun olmadığı' söylenen Shatara'ya meslektaşları sahip çıktı. Aynı haber kanalından bir muhabir benzer bir eteği hiçbir sorun olmadan defalarca giydiğini iddia ederken, Alabamalı yetkilileri suçladı.

Cezaevine idamı izlemeye giden kadın gazeteci, etek boyu yüzünden içeri alınmadı

AYAKKABISI DA UYGUNSUZ BULUNDU

Alabama Islah Departmanındaki (ADOC) bir yetkilinin, genç kadını kıyafetini değiştirmek için zorlamasının ardından, 'burnu açık topuklu ayakkabılarının' da uygunsuz olduğunu söylediği bildirildi. Shatara bunun üzerine spor ayakkabı giyerek infaz salonuna geldi.

"BU ETEĞİ DAHA ÖNCE DE GİYDİM"

Olay, CBS'den bir muhabirin durumu sosyal medya yayınlamasının ardından ortaya çıktı. Shatara yaşananların ardından, Bu gece Alabama Ceza İnfaz Departmanı'ndan bir yetkili bana herkesin önünde eteğim çok kısa olduğu için infazı izleyemeyeceğimi söyledi. Bu eteği daha önce infaz izlerken ve işimle ilgili etkinliklerde fazlasıyla giydim." dedi.

İşte tartışmaya neden olan o etek:

Cezaevine idamı izlemeye giden kadın gazeteci, etek boyu yüzünden içeri alınmadı
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