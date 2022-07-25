Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 3 arkadaş 73 yaşındaki Katherine Perkins, 75 yaşındaki Louis Toth ve 77 yaşındaki Dominic Bellezza ile birlikte yat gezisine çıktı.
Florida'daki Stuart şehri yakınlarındaki St. Lucie Inlet'ten yaklaşık üç mil uzakta oldukları sırada ise talihsiz bir olay yaşandı.
Büyüklükleriyle bilinen 100 kiloluk bir yelken balığı, sudan ok gibi fırladıktan sonra sivri çenesiyle yaşlı kadının kasığını ve cinsel organını yaraladı. Yaşlı kadın, yetkililere saldırının çok hızlı gerçekleştiğini ve tepki verecek zamanı olmadığını söyledi.
Olayın ardından yanındaki arkadaşları hemen kadının kasık bölgesine tampon uyguladı. Martin County Şerif Ofisi'nden bir rapora göre Katherine hemen hastaneye kaldırıldı. Kadının tedavisi devam ediyor.
Son Dakika › Dünya › ABD'de dehşete düşüren saldırı! Denizden fırlayan 100 kiloluk yelken balığı yaşlı kadını cinsel organından vurdu - Son Dakika