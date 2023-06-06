ABD'de özel jet düştü: Milyarder iş insanının kızı ve torunu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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ABD'de özel jet düştü: Milyarder iş insanının kızı ve torunu yaşamını yitirdi

06.06.2023 12:05

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında düşen özel jette, milyarder iş insanı John Rumpel'in kızı ve torunu hayatını kaybetti. Uçağın düşmesiyle ilgili henüz detaylı bilgi verilmezken, kazanın basınç düşmesi sonucu gerçekleşmiş olabileceği belirtiliyor.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında, uçuşa yasak bölgede düşen özel jette hayatını kaybedenler arasında, milyarder iş insanı John Rumpel'in kızı ve torununun olduğu açıklandı.

KIZI VE TORUNUNU KAYBETTİ

Florida merkezli Melbourne Inc. şirketinin sahibi Rumpel, New York Times'a yaptığı açıklamada, düşen jette kızı ve 2 yaşındaki torunun, dadısının ve şirket pilotunun bulunduğunu, Kuzey Carolina'daki evini ziyaret ettikten sonra, New York'un Long Island bölgesindeki evlerine döndükleri bilgisini paylaştı.

TRUMP'IN KAMPANYASININ BAĞIŞÇILARI ARASINDAYDI

Milyarder iş insanı, Melbourne Inc. altındaki Encore Motors şirketine ait olduğu belirlenen jetin düşmesiyle ilgili yetkililerden fazla bilgi alamadığını, ancak uçağın basıncının düşmesi sonucu kazanın gerçekleşmiş olabileceğini belirtti. Rumpel'in kızı Adina Azarian'ın çalıştığı emlak firması Keller Williams NYC de kazayla ilgili bir taziye mesajı yayımladı. Ayrıca ABD medyasında, Floridalı John Rumpel'in eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimi kampanyası için kurduğu MAGA'nın büyük bağışçılarından olduğu bilgisi yer aldı.

OLAY

ABD'nin başkenti Washington D.C'de dün duyulan büyük bir patlama sesi paniğe yol açmış, panik yaşayan vatandaşlar sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışmıştı. Federal Havacılık İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Tennessee'den Long Island'a gitmek üzere kalkan Cessna tipi uçağın, başkent üzerinde uçuşa yasak bölgeye girdiği, daha sonra Virginia'nın güneybatı bölgesinde dağlık araziye düştüğü bildirilmişti. Uçağın düştüğü açıklamalarından birkaç saat sonra bölge polisi, kurtarma ekibinin uçağın enkazına ulaştığını, kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı. ABD basınında, söz konusu uçağın telsiz uyarılarına karşılık vermediği, bunun üzerine F-16'ların ses patlamasına neden olan süpersonik hızda acil müdahale yetkisiyle havalandığı bilgisi yer almıştı. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunda Kıdemli Havacılık Kazası Araştırmacısı Adam Gerhardt, düşen uçağın enkazının Delaware eyaletine taşınarak uzun bir incelemeye tabi tutulacağı belirtmişti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Carolina, Washington, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de özel jet düştü: Milyarder iş insanının kızı ve torunu yaşamını yitirdi - Son Dakika


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