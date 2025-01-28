ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi, ülkenin farklı şehirlerinde düzenlenen operasyonlarda 1179 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıkladı.
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sınır güvenliğini artırmak amacıyla ülke genelinde yürütülen 'düzensiz göçmenleri sınır dışı etme çalışmaları' kapsamında 1 günde 1179 düzensiz göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › ABD'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 1179 Gözaltı - Son Dakika
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