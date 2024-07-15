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ABD'de Federal Savcı, Trump'a Karşı Açılan Davayı Usül Yönünden Bozdu

ABD\'de Federal Savcı, Trump\'a Karşı Açılan Davayı Usül Yönünden Bozdu

ABD'de bir federal savcı, eski Amerikan Başkanı Donald Trump'a karşı açılan devlete ait gizli belgeleri kendi şahsi konutunda tutmak ve yetkililerin belgeleri geri almasını engellemeye çalışmakla suçlandığı davayı usül yönünden bozdu. Florida'daki Federal Yargıç Aileen M Cannon, soruşturmanın başsavcısının usulsüz bir şekilde atandığına hükmetti. Trump'ın başkanlığı döneminde göreve getirilen federal savcı Cannon, davanın esasına yönelik bir karar vermedi. Trump kararın ardından 'bunun kendisine karşı yürütülen dört ceza davasının düşürülmesinde ilk adım olması gerektiğini' söyledi.

15.07.2024 20:28
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ABD'de bir federal savcı eski Amerikan Başkanı Donald Trump'a karşı açılan devlete ait gizli belgeleri kendi şahsi konutunda tutmak ve yetkililerin belgeleri geri almasını engellemeye çalışmakla suçlandığı davayı usül yönünden bozdu.

Florida'daki Federal Yargıç Aileen M Cannon, soruşturmanın başsavcısının usulsüz bir şekilde atandığına hükmetti.

Trump'ın başkanlığı döneminde göreve getirilen federal savcı Cannon, davanın esasına yönelik bir karar vermedi.

Trump kararın ardından "bunun kendisine karşı yürütülen dört ceza davasının düşürülmesinde ilk adım olması gerektiğini" söyledi.

Truth Socal platformunda açıklama yapan Trump, Adalet Bakanlığ'nın siyasi saldırılar koordine ettiğini ve bunun Joe Biden'ın siyasi rakibi olan kendisine karşı seçime müdahale komplosu olduğunu" savundu.

Trump ayrıca, Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresi'ndeki (RNC) konuşmasından önce taraftarlarına "adalet sisteminin silah haline getirilmesine karşı bir araya gelme" çağrısında bulundu.

Trump'a yönelik 37 suçlamanın bulunduğu iddianame, 100'den fazla gizli belgenin geçen Ağustos'ta Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago konutunda bulunmasının ardından hazırlanmıştı.

Trump bu belgelere yasa dışı şekilde el koyma ve yardımcısıyla birlikte komplo teorilerine başvurarak hükümetin bu belgeleri geri almasını engellemeye çalışmakla suçlanıyor.

Belgelerin ABD ve diğer ülkelerin savunma ve silah kapasitelerine, ve olası bir dış saldırıya verilecek karşılıklara dair bilgiler içerdiği iddia ediliyor.

Trump ayrıca avukatından belgeleri "saklamasını ya da yok etmesini" isteyerek, FBI'ın soruşturma yapmasını engellemeye çalışmakla da suçlanıyor.

Amerikan Adalet Bakanlığı'nın karara itiraz etmesi bekleniyor.

Suikast girişiminden kurtulan Trump'ın bugün RNC'de konuşması beklenmezken, başkan yardımcısı adayını açıklayacağına dair haberler var.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD'de Federal Savcı, Trump'a Karşı Açılan Davayı Usül Yönünden Bozdu - Son Dakika

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