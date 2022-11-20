Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. Eyaletteki bir gölden ihbar alan yetkililer, gölün içerisinde neler olduğunu anlamak için bölgeye inceleme yapmaya gitti.
Yetkililer, gittikleri gölde büyük bir şok yaşadılar. Çünkü gölün ortasında duran hayvanın büyüklüğü herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Hayvanın dev bir timsah olduğu çok geçmeden anlaşıldı.
Ekipler hemen timsah üzerinde inceleme yapmaya başladı. Boyu 9 metre olarak ölçülen timsahın dünyanın en büyük timsahı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › ABD'de gelen ihbara giden ekipler, dünyanın en büyük timsahı ile burun buruna geldi - Son Dakika