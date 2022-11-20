ABD'de gelen ihbara giden ekipler, dünyanın en büyük timsahı ile burun buruna geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. Eyaletteki bir gölden ihbar alan yetkililer, gölün içerisinde neler olduğunu anlamak için bölgeye inceleme yapmaya gitti.

GÖLE BAKINCA KÜÇÜK DİLLERİNİ YUTTULAR

Yetkililer, gittikleri gölde büyük bir şok yaşadılar. Çünkü gölün ortasında duran hayvanın büyüklüğü herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Hayvanın dev bir timsah olduğu çok geçmeden anlaşıldı.

9 METRE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Ekipler hemen timsah üzerinde inceleme yapmaya başladı. Boyu 9 metre olarak ölçülen timsahın dünyanın en büyük timsahı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.