ABD\'de Gümrük Tarifelerine Karşı Dava

(ANKARA) - ABD'de 25 eyaletten oluşan koalisyon, Trump yönetiminin Türkiye dahil 60 ticaret ortağından yapılan ithalatın büyük bölümüne uyguladığı yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasındaki ek gümrük vergilerini mahkemeye taşıdı. Tarifelerin durdurulmasını ve hukuka aykırı ilan edilmesini isteyen eyaletler, daha önce tahsil edilen vergilerin de iadesini talep etti. Washington ise uygulamanın, zorla çalıştırmayla üretilen malların küresel ticaretini engellemeyi amaçladığını savunuyor.

ABD'de 25 eyaletten oluşan koalisyon, Başkan Donald Trump yönetiminin 60 ticaret ortağına yönelik yeni gümrük tarifelerine karşı dün ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinde dava açtı. 60 ticaret ortağı, Türkiye'nin dahil edildiği 57 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği'ni, Çin'den ayrı bir gümrük bölgesi olarak değerlendirilen Hong Kong'u ve ayrı bir ticaret ekonomisi olarak kabul edilen Tayvan'ı kapsamakta.

Eyaletler, mahkemeden tarifelerin uygulanmasını durdurmasını, düzenlemeleri hukuka aykırı ilan etmesini ve uygulamanın başlamasından bu yana tahsil edilen vergilerin iadesine hükmetmesini istedi.

TARİFELERİN ABD İTHALATININ YÜZDE 99'DAN FAZLASINI KAPSAMASI TEPKİ ÇEKTİ

ABD yönetimi, mart ayında zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin ithalatını konusunda inceleme başlattı. İncelemelerin ardından 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301'inci maddesi kapsamında yüzde 10 ve yüzde 12,5 oranlarında ek tarifeler getirildi. Uygulama, belirli ürün istisnaları dışında 24 Temmuz'da yürürlüğe girmişti. Tarifelerin kapsadığı ülkeler, ABD'nin toplam ithalatının yüzde 99'undan fazlasını oluşturuyor.

Davacı eyaletler, 301'inci maddenin yalnızca belirli haksız ticaret uygulamalarına karşı kullanılabileceğini savunuyor. Eyaletler, Trump yönetiminin bu yetkiyi ABD ithalatının neredeyse tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesinin yasayı suistimal ettiğini kaydetti. Davacılar, bu tarifelerin ithalat maliyetlerini artıracağı ve gıda, temel tüketim ürünleri, inşaat malzemeleri ile üretim girdilerinde fiyat artışına yol açacağı uyarısında bulunuyor.

New York Başsavcısı Letitia James, "Yönetim, Yüksek Mahkemede kaybetmesine rağmen yeni bir tarife dalgasıyla aileler ve işletmeler üzerindeki vergileri bir kez daha yasa dışı biçimde artırmaya çalışıyor" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise "Yabancı bir ülkenin zorla çalıştırılarak üretilen malların ithalatını yasaklamaması ve bu yasağı etkili biçimde uygulamaması makul değildir. Amerikalı çalışanlar dahil olmak üzere ABD ticaretine zarar vermektedir" ifadelerini kullandı ve tarifelerin yasal olduğunu savundu.