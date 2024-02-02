 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de gündem oldu! Askerlerin dava açtığı Rıza Sarraf kayıplara karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD'de gündem oldu! Askerlerin dava açtığı Rıza Sarraf kayıplara karıştı

ABD'de tutuklanan ve itirafçı olmasının ardından tahliye edilen Rıza Sarraf, ABD basınında yine bir numaralı gündem oldu. Suriye ve Afganistan'daki saldırılar sırasında kayıplar yaşadığı gerekçesiyle Halkbank ve Zarrab'a tazminat davası açan Amerikalı askerler ve ailelerinin avukatları, Sarraf'ın kayıplara karıştığını öne sürdü.

02.02.2024 11:34  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan ve Suriye'deki terör saldırılarında ölen ya da yaralanan Amerikalı askerler ve aileleri adına, Sarraf ve Halkbank aleyhine 26 Temmuz 2023 tarihinde 151 kişi tarafından New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tazminat davası açılmıştı.

TERÖRİSTLERİN SALDIRILARINA YARDIM ETTİ İDDİASI

İddianamede Zarrab ve Halkbank'ın, teröristlerin saldırılarına yardım etmek ve saldırıları içeren bir komploya katılmaktan sorumlu tutulması istenmişti.

ABD'de gündem oldu! Askerlerin dava açtığı Rıza Sarraf kayıplara karıştı

"SARRAF ABD'DE RESMEN KAYIPLARA KARIŞTI"

Davacıların avukatları sanık Sarraf'ın ABD'de kayıplara karıştığını savunarak, kendisine tebligat dahil hukuki prosedürün gerçekleşmesi için ulaşamadıkları için mahkemeden ek süre istedi.

"KENDİSİNE ULAŞMAMIZA ASLA RAZI OLMADI"

Başvuru dilekçesinde, "Sarraf kendisine ulaşmamıza asla razı olmadı. Kendisiyle iletişim kurma girişimlerimize asla yanıt vermedi, kabul etmedi. Bu vekili olduğumuz davacıların mahkemenizden ikinci uzatma talebi' denildi.

ABD'de gündem oldu! Askerlerin dava açtığı Rıza Sarraf kayıplara karıştı

YAŞADIĞI İDDİA EDİLEN EV SATILIP EL DEĞİŞTİRMİŞ

Davacıların avukatları yaptıkları açıklamada Sarraf'ın ABD'de yaşadığı yeri tespit edemediklerini ve yaşadığı iddia edilen evin de satılarak el değiştirdiğini tespit ettiklerini aktardı.

"BİRDEN FAZLA KİMLİĞİ VE TAKMA ADLARI VAR"

VOA'nın haberine göre Sarraf'ın birden fazla kimliği ve takma adları olduğu ihtimalini değerlendirdiklerini belirten avukatlar, tuttukları özel dedektiflerin de sonuç alamadığını belirtti.

ABD\'de gündem oldu! Askerlerin dava açtığı Rıza Sarraf kayıplara karıştı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar: gelmiştir buraya istanbuldadır 12 4 Yanıtla
  • Orhan ÜNSAL: Bizimkiler niye dava açmıyor. Suriyede ABD nin yardimlari yüzünden zarar gorenler için avukatlarin devreye girip dava açması lazim. 5 0 Yanıtla

Amerika Birleşik Devletleri, Reza Zarrab, Afganistan, Halkbank, Suriye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de gündem oldu! Askerlerin dava açtığı Rıza Sarraf kayıplara karıştı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 12:13:32. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de gündem oldu! Askerlerin dava açtığı Rıza Sarraf kayıplara karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement