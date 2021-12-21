ABD'de hortum felaketi! Bebekler küvetle birlikte uçtu

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşanan hortum fırtınasında iki bebeğin konduğu küvet havalandı. Üç aylık Dallas'la 15 aylık Kaden'ın büyükannesi Clara Lutz, olayın 10 Aralık'ta gece saatlerinde meydana geldiğini açıkladı.

2 BEBEK, BATTANİYE, YASTIK VE İNCİL

Lutz, hortumun eve ulaşmasının ardından bebekleri korumak için onları battaniye, yastık ve İncil'le küvete koyduğunu söyledi ve ekledi, ''Sesleri ve evin sallandığını hissettim. Bir baktım ki küvet elimden kayıp havalandı. Onu tutamadım. 'Aman Tanrım' dedim.''

Küvet içindeki iki bebekle karanlıkta uçup giderken bütün ev yıkıldı. Lutz, çocukları aradığını ancak bulamadığını söylerken, ''Bebeklerin nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Sadece 'Tanrım lütfen bebelerimi sağ salim bana geri ver. Lütfen, sana yalvarıyorum' diyebildim.'' ifadelerini kullandı.

BAHÇEDE BULUNDULAR

Büyükanne, yanına polis ekiplerinin geldiğini ve onların yardımıyla çocukların evin bahçesinde bulunduğunu belirtti. Lutz, üç aylık Dallas'ın kafasında kanama olduğunu ancak bunun bir süre sonra durduğunu bildirdi. Hastaneye kaldırılan çocukların durumunun iyi olduğu açıklandı.

EN AZ 92 KİŞİ ÖLDÜ

Başta Kentucky olmak üzere Arkansas ve Illinois gibi 6 eyalette iki hafta önce etkili olan hortum ve şiddetli fırtınada en az 92 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede 40'ı aşkın hortum görüldü.