ABD'de ırkçı saldırı: 3 siyahi hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'de ırkçı saldırı: 3 siyahi hayatını kaybetti

ABD\'de ırkçı saldırı: 3 siyahi hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 27.08.2023 09:40

ABD'nin Florida eyaletindeki bir markette, beyaz bir Amerikalının ırkçı nedenlerle gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 3 siyahi yaşamını yitirdi. Saldırganın sosyal medya hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığı ve saldırının ardından intihar ettiği belirtildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki bir markette, beyaz bir Amerikalının "ırkçı nedenlerle" gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 3 siyahi yaşamını yitirdi.

Florida'nın Jacksonville kentinde siyahilerin yaşadığı bir mahalledeki markete akşam saatlerinde maskeli beyaz bir Amerikalı silahlı saldırı düzenledi.

Jaksonville Şerifi T.K. Waters, basın toplantısında, saldırının "ırkçı nedenlerle" yapıldığını belirterek, "Saldırgan, siyahilerden nefret ediyordu." ifadesini kullandı.

Olayda siyahi 2 kadın ve 1 erkeğin yaşamını yitirdiğini belirten Waters, 20'li yaşlardaki saldırganın sosyal medya hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığını ve saldırının ardından kendini vurarak intihar ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD'de ırkçı saldırı: 3 siyahi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de ırkçı saldırı: 3 siyahi hayatını kaybetti - Son Dakika
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