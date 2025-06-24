ABD\'de Kasırga: 6 Ölü

ABD'nin North Dakota ve New York eyaletlerinde kasırga nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

North Dakota Cass İlçe Şerifi Jesse Jahner, düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu etkili olan kasırgaya ilişkin açıklamada bulundu. Jahner, North Dakota'ya bağlı Enderlin kasabası civarında yaşları 70 ila 80 arası 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Oneida İlçesi Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada ise New York'un Clark Mills bölgesinde, 6 yaşında ikiz kardeş dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.