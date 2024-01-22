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ABD'de kaybolan 6'sı çocuk 23 kayakçı sağ salim bulundu - Son Dakika
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ABD'de kaybolan 6'sı çocuk 23 kayakçı sağ salim bulundu

ABD'nin doğu ve orta eyaletlerinde etkili olan kutup soğukları sırasında Vermont eyaletinde kayak yapmak için dağlık bölgeye giden ve haber alınamayan 6'sı çocuk 23 kişi, sağ salim bulundu. Polis, eksi derecelere varan hava şartları nedeniyle sınırlar içinde kalmaları gerektiğini hatırlatarak kaybolma veya yaralanmanın trajik hale gelebileceğini belirtti.

ABD\'de kaybolan 6\'sı çocuk 23 kayakçı sağ salim bulundu
22.01.2024 - 10:46,
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ABD'nin üçte ikisini etkisi altına alan kutup soğuklarında kaybolan 6'sı çocuk 23 kayakçı sağ salim bulundu.

ABD'nin doğu ve orta eyaletlerinde etkili olan kutup soğukları devam ederken 20 Ocak'ta Vermont eyaletinde kayak yapmak için dağlık bölgeye giden ve daha sonra haber alınmayan 6'sı çocuk 23 kişi, sağ salim bulundu. Polis, dün yaptığı açıklamada altısı çocuk olmak üzere toplam 21 kişinin kayıp olduğunu belirlediklerini, daha sonra 2 kayakçının daha kayıp olduğu ihbarı aldıklarını ve çalışmalar sonucunda toplamda 23 kişinin sağ salim kurtarıldığını ifade etti.

Polis, eksi derecelere varan hava şartları sebebiyle uyarı yaparak "Killington Arama ve Kurtarma (KSAR), sınırlar içinde kalmanızı hatırlatmak istiyor. (Düşük) sıcaklıklar nedeniyle kırsal bölgede kaybolmak veya yaralanmak trajik hale gelebilir" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ABD'de kaybolan 6'sı çocuk 23 kayakçı sağ salim bulundu - Son Dakika
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