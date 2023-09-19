Halktan yardım istenmişti! ABD'de kaybolan F-35 savaş uçağının enkazı bulundu - Son Dakika
BBC

Halktan yardım istenmişti! ABD'de kaybolan F-35 savaş uçağının enkazı bulundu

Son Güncelleme: 19.09.2023 04:53

ABD'nin South Carolina eyaletinde kaybolan F-35 savaş uçağının enkazı Charleston Hava Kuvvetleri Üssü'nün kuzeydoğusundaki kırsal Williamsburg bölgesinde bulundu. Pilot, uçak düşmeden önce paraşütle atlamış ve güvenli şekilde North Charleston kentine inmişti.

ABD'de pilotun sağ kurtulmasının ardından düşen deniz piyadelerine ait F-35 uçağı için başlatılan arama çalışmaları sonuçlandı. F-35 savaş uçağının enkazı Charleston Hava Kuvvetleri Üssü'nün kuzeydoğusundaki kırsal Williamsburg bölgesinde bulundu.

OTOMATİK UÇUŞTA BİR SÜRE DEVAM ETMİŞTİ

Adı açıklanmayan pilot ise paraşütle güvenli şekilde atlaması sonrası North Charleston kentine inmişti. Pilot paraşütle atladığında uçak otomatik uçuşa alınmış, devre dışı bırakılan aktarıcısı ve gizli teknolojisi radar takibini engellemişti.

MALİYETİ 80 MİLYON DOLAR

Amerikan ordusundan yapılan açıklamada kaza için "aksilik" denildi, ayrıntı verilmedi. Maliyeti yaklaşık 80 milyon dolar olan F-35 uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

HALKTAN YARDIM İSTEMİŞLERDİ

Dün de Charleston Üssü'nün sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda, "Kurtarma ekiplerimizin F-35'i bulmasına yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz lütfen Üs Savunma Harekat Merkezi'ni arayın" denilmişti.

ALAY KONUSU OLDU

Bu çağrı ABD'de alay konusu olmuş, bazı Kongre üyeleri orduyu eleştirmişti. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinden Nancy Mace, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir F-35'i nasıl kaybedersiniz? Bir takip cihazı nasıl olmaz? Halka neyi soruyoruz, bir jeti bulup teslim etmelerini mi?" demişti.

Son gelişmeler sonrası ABD Deniz Piyadeleri bu hafta ülke içindeki ve dışındaki tüm hava operasyonlarına iki gün ara verildiğini duyurdu. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, dün ve bugün geçerli kararla, tüm askeri birimlerin havacılık güvenliği konusundaki en iyi uygulamaları tartışacakları belirtildi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Halktan yardım istenmişti! ABD'de kaybolan F-35 savaş uçağının enkazı bulundu - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Halktan yardım istenmişti! ABD'de kaybolan F-35 savaş uçağının enkazı bulundu - Son Dakika
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