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ABD'de koronadan ölenlerin sayısı AIDS kaynaklı hayatını kaybedenleri geçti - Son Dakika

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı AIDS kaynaklı hayatını kaybedenleri geçti

23.10.2021 17:23

ABD'de koronavirüsten kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı, HIV/AIDS sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısını aştı. 1980'lerde ilk ortaya çıktığında AIDS'i hafife alan Beyaz Saray, Kovid-19'u da salgının başında "normal bir grip" olarak küçümsemesi eleştiriliyor.

ABD tarihindeki en ölümcül salgın haline gelen Kovid-19, HIV/AIDS'ten daha fazla can aldı. The National'ın haberine göre, ABD hükümetinin hem söz konusu iki salgına da ilk yaklaşımının "inkar ve kayıtsızlık" olduğu belirtildi.

TIPKI AIDS GİBİ KOVİD-19 DA KÜÇÜMSENDİ

AIDS, 1980'lerin başında ABD'nin bazı bölgelerinde toplulukları kasıp kavurduğunda, federal hükümetin bu konuyu görmezden geldiği ve hatta halk sağlığı kurumlarına yapılan harcamaları kıstığı belirtildi. Kovid-19 pandemisi de ABD'de ilk rapor edildiğinde Beyaz Saray'ın riskleri küçümsediği ve Kovid-19'u "normal bir grip" gibi görerek umursamadığı vurgulandı.

KORONADAN ÖLENLERİN SAYISI AIDS'I AŞTI

Öte yandan her iki kriz de azınlık gruplarını ve yoksul toplulukları orantısız bir şekilde etkiledi. Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar ABD'de yaklaşık 730.000 kişi hayatını kaybederken, ülkede en az 700.000 kişinin HIV/AIDS nedeniyle öldüğüne inanılıyor.

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı AIDS kaynaklı hayatını kaybedenleri geçti

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, AIDS, HIV, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya ABD'de koronadan ölenlerin sayısı AIDS kaynaklı hayatını kaybedenleri geçti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD'de koronadan ölenlerin sayısı AIDS kaynaklı hayatını kaybedenleri geçti - Son Dakika
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