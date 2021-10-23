ABD tarihindeki en ölümcül salgın haline gelen Kovid-19, HIV/AIDS'ten daha fazla can aldı. The National'ın haberine göre, ABD hükümetinin hem söz konusu iki salgına da ilk yaklaşımının "inkar ve kayıtsızlık" olduğu belirtildi.
AIDS, 1980'lerin başında ABD'nin bazı bölgelerinde toplulukları kasıp kavurduğunda, federal hükümetin bu konuyu görmezden geldiği ve hatta halk sağlığı kurumlarına yapılan harcamaları kıstığı belirtildi. Kovid-19 pandemisi de ABD'de ilk rapor edildiğinde Beyaz Saray'ın riskleri küçümsediği ve Kovid-19'u "normal bir grip" gibi görerek umursamadığı vurgulandı.
Öte yandan her iki kriz de azınlık gruplarını ve yoksul toplulukları orantısız bir şekilde etkiledi. Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar ABD'de yaklaşık 730.000 kişi hayatını kaybederken, ülkede en az 700.000 kişinin HIV/AIDS nedeniyle öldüğüne inanılıyor.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Dünya › ABD'de koronadan ölenlerin sayısı AIDS kaynaklı hayatını kaybedenleri geçti - Son Dakika Dünya