ABD\'de okul saldırısında 1 öğrenci öldü, 5 kişi yaralandı

ABD'nin Iowa eyaletindeki Perry Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 17 yaşındaki Dylan Butler adlı öğrenci, 1 öğrenciyi öldürdü, 5 kişiyi de yaraladı. Polis, Butler'ın olay yerinde öldüğünü açıklarken eyalette 3 günlük yas ilan edildi.

Iowa Kamu Güvenliği'nden Müdür Yardımcısı Mitch Mortvedt, dünkü saldırı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, yerel saatle sabah 7.37 civarında bir silahlı saldırı olayının rapor edildiğini söyledi. Saldırganın Perry Lisesi'nin öğrencisi 17 yaşında Dylan Butler olduğu, 5 kişiyi yaraladığı ve bir 6'ıncı sınıf öğrencisini öldürdüğü ifade edildi. Polis ayrıca, saldırganın kendini yaralaması sonucunda olay yerinde öldüğünü belirtti.

OKULDA 'EL YAPIMI' BİR PATLAYICI DA BULUNDU

Mitch Mortvedt, Dylan Butler'ın bir pompalı tüfek ve küçük kalibreli bir tabanca ile saldırıyı gerçekleştiğini belirterek, polisin okulda el yapımı bir patlayıcı bulduğunu da sözlerine ekledi. Butler'ın saldırı sırasında okulun bazı yerlerinden sosyal medya paylaşımları yaptığını açıklayan polis, bu paylaşımların delil olarak inceleneceğinin altını çizdi.

IOWA'DA 3 GÜNLÜK YAS

Vali Kim Reynolds, saldırı ile ilgili olarak, "Bu anlamsız trajediden dolayı kalplerimiz kırıldı. Dualarımız Perry topluluğunun öğrencileri, öğretmenleri ve aileleriyle. Emniyet teşkilatlarıyla temasa geçtim ve durumu izlemeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı. Reynolds, saldırı sebebiyle 3 günlük yas ilan ederek kamu kurumlarında bayrakların 7 Ocak Pazar'a kadar yarıya indirileceğini ifade etti.

ABD'DE 2023'DE 40 BİNDEN FAZLA KİŞİ SİLAHLI SALDIRILARDA ÖLDÜ

ABD merkezli Silahlı Şiddet Arşivi isimli sivil toplum kuruluşu, Aralık ayında hazırladığı silahlı saldırı raporunda 2023 yılında ABD'de 40 bin 597 kişinin, silahlı saldırılar ve buna bağlı şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Rapora göre, 2023'de 17 bin 827 kişi silahlı saldırılarda, 22 bin 770 kişi intihar sonucunda hayatını kaybederken; 34 bin 546 kişi ise yaralandı.