California eyaletine bağlı Los Angeles Halk Sağlığı Departmanı, dün yaptığı açıklamada maymun çiçeğine yakalanan bir kişinin hayatını kaybettiğini ve ölümün hastalığa bağlı olarak ABD'de bir ilk olduğunu duyurdu. Hayatını kaybeden kişinin, maymun çiçeğini yakalandıktan sonra 'bağışıklığının ciddi şekilde baskılandığı' belirterek hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Dünya › ABD'de maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk ölüm açıklandı - Son Dakika

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