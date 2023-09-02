ABD'de polis tarafından öldürülen hamile kadının son anları kamerada - Son Dakika

ABD'de polis tarafından öldürülen hamile kadının son anları kamerada

Son Güncelleme: 02.09.2023 11:44

ABD'nin Ohio eyaletinde polisin emrine uymadığı için aracının içinde polis tarafından öldürülen siyahi hamile kadın Ta'Kiya Young'un son anları, polisin vücut kamerasına yansıdı.

? ABD'nin Ohio eyaletinde polisin emrine uymadığı için aracının içinde polis tarafından öldürülen siyahi hamile kadın Ta'Kiya Young'un son anları, polisin vücut kamerasına yansıdı.

Ta'Kiya Young (21), 24 Ağustos tarihinde hırsızlık şüphesiyle polis tarafından aracından inmesi emredilmiş ancak emre karşı gelerek aracını, önünde duran polisin üzerine sürmeye başlamıştı. Young, polisin aracın ön camından sıktığı kurşunla hayatını kaybetmiş ve öldüğünde hamile olduğu anlaşılması üzerine polis, şiddetli eleştirilerin odağı haline gelmişti. Yetkililer, olay yerinde bulunan iki polisin vücut kamerasına yansıyan görüntüleri dün paylaşarak eleştirilere cevap verdi.

Açıklamada, polisin hayati tehlike içinde olması nedeniyle silahını ateşlediği belirtilirken Young'ın avukatı basına yaptığı açıklamada, polislerin yetki ve gücünü suistimal ettiğini savundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD'de polis tarafından öldürülen hamile kadının son anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de polis tarafından öldürülen hamile kadının son anları kamerada - Son Dakika
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