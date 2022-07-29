Hırsızlık yaparken giydiği kıyafet şaşırttı mağazada kedi kostümlü hırsız alarmı

ABD'de ilginç kıyafetli bir hırsız aranıyor. Kimliği belirsiz bir hırsız tasarım çanta ve cüzdan satan bir mağazaya girdi.Söz konusu videoda hırsızın, leopar desenli bir tulum giydiği görülürken kafasındaki kedi kulakları da dikkat çekti.

8 ADET ÇANTA ÇALDI

Öte yandan tasarım çanta ve cüzdan satan mağazaya giren kedi hırsız sekiz adet çanta çalarak kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERALARINI FARK EDİP KAÇTI

Kedi hırsız, sekiz tasarım çantayı çaldıktan sonra güvenlik kameralarını fark edip kaçtı. Mağazanın sahibi güvenlik kamerasının sayesinde hırsızın yakalanmasını istiyor.