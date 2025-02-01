ABD\'de Uçak Kazasında Karakutu Çıkarıldı

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ABD'de 67 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasına karışan askeri helikopterin karakutusunun enkazdan çıkarıldığı açıklandı.

ABD'de 67 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasına karışan askeri helikopterin karakutusu enkazdan çıkarıldı. Yetkililer, ölümcül çarpışmaya rağmen helikopterden alınan uçuş verilerinin ve kokpit ses kayıt cihazının iyi durumda olduğunu bildirdi.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, 67 kişinin ölümüne yol açan kazayla ilgili soruşturmalar devam ederken cihazdan alınan bilgilerin hemen yayınlanmayacağını duyurdu.