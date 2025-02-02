ABD\'de Uçak ve Askeri Helikopter Çarpışması: Irtifa Verilerinde Çelişki

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ABD'nin Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpıştığı kazaya ilişkin soruşturmada irtifa verileriyle ilgili çelişkili bilgiler tespit edildi.

Washington yakınlarındaki kazaya karışan uçaktan alınan karakutu ile kontrol kulesinden elde edilen veriler, irtifa konusunda çelişkili bilgiler sundu. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'ndan (NTSB) yetkililer, çarpışmadan hemen önce karakutusunda uçağın uzunlamasına ekseni ile ufuk arasındaki açısında değişiklik tespit edildiğini kaydetti fakat bunun pilotların çarpışmayı önlemek amacıyla manevra girişimi olup olmadığına dair herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

Yetkililer, karakutudan alınan verilerin kaza sırasında uçağın irtifasının yaklaşık 99 metre olduğuna işaret ettiğini vurgulayarak, kontrol kulesi bulgularının ise 'Black Hawk' helikopterinin çarpışma anında 61 metre yükseklikte olduğunu gösterdiğini bildirdi. Yetkililer, kazaya karışan iki hava aracının irtifaları arasındaki 38 metrelik farkın nedeninin henüz belirlenemediğini de ifade etti.