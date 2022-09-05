Bankanın hatası ABD'li adamı milyarder yaptı! Fakat bu durum kısa sürdü - Son Dakika
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Bankanın hatası ABD'li adamı milyarder yaptı! Fakat bu durum kısa sürdü

05.09.2022 09:52
Bankanın hatası ABD'li adamı milyarder yaptı! Fakat bu durum kısa sürdü

ABD'de yaşayan Darren James isimli adam banka hesabına gelen 50 milyar dolarlık havale ile şaşkına döndü. Bir süreliğine de olsa dünyanın en zengin insanlarından biri olan James "Bu çok çılgıncaydı, hayatımda bu kadar fazla sıfırı bir arada görmemiştim" ifadelerini kullandı.

ABD'de yaşayan Darren James isimli şahıs, bir sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı. Telefonuna gelen mesajla, banka hesabına 50 milyar dolar yattığını gören James, bir anda dünyanın en zengin insanlarından biri oldu.

"BU KADAR SIFIRI DAHA ÖNCE BİR ARADA GÖRMEDİM"

Yaşadığı durum sonrası dünyanın 25. en zengin insanı haline gelen James, bu durumu eşiyle paylaştığını aktardı. Yerel basına yaptığı açıklamada ise bir anda dünyanın en zengin insanlarından biri haline gelmenin çok çılgınca olduğunu vurgulayan James "Bu çok çılgıncaydı, hayatımda bu kadar fazla sıfırı bir arada görmemiştim" dedi.

Bankanın yaptığı yaptığı hata nedeniyle bir gecede dünyanın en zengin adamı oldu

BANKAYLA İLETİŞİME GEÇİP YETKİLİLERİ BİLGİLENDİRDİ

Öte yandan banka yetkililerine durum hakkında bilgi veren James, "Kimin bu tür paralara sahip olduğunu bilmiyoruz. Bankayla iletişime geçip bir hata olduğunu söyledik ve paranın sahibine ulaştırılması için işlem başlattık" ifadesini kullandı. James yaptığı ayrı bir açıklamada ise bankayla iletişime geçtikten kısa bir süre sonra hesabındaki paranın geri alındığını belirtti.

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