ABD: DEAŞ lideri el-Agal, Suriye'de hava saldırısıyla öldürüldü - Son Dakika
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ABD: DEAŞ lideri el-Agal, Suriye'de hava saldırısıyla öldürüldü

12.07.2022 17:30
ABD: DEAŞ lideri el-Agal, Suriye'de hava saldırısıyla öldürüldü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ terör örgütünün liderlerinden biri olan Mahir el-Agal'ın Suriye'de düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ terör örgütünün liderlerinden biri olan Mahir el-Agal'ın Suriye'de düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı Kuvvetleri, 12 Temmuz 2022'de Suriye'nin kuzeybatısında iki üst düzey DEAŞ yetkilisini hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda DEAŞ'ın ilk beş liderinden biri olan ve DEAŞ'ın Suriye'deki lideri Mahir el-Agal öldürüldü. Mahir ile yakından ilişkili üst düzey bir DEAŞ yetkilisi, saldırı sırasında ağır yaralandı" denildi. Açıklamada, yapılan incelemede sivillere zarar verilmediği aktarıldı.

"SALDIRI, DEAŞ'IN YENİLGİSİNİ TEYİT EDİYOR"

Hava saldırısına ilişkin açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, "Bu saldırı, CENTCOM'un bölgeye olan sarsılmaz bağlılığını ve DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini teyit ediyor. Bu DEAŞ liderlerinin ortadan kaldırılması, terör örgütünün daha fazla plan yapma ve küresel saldırılar gerçekleştirme yeteneğini bozacaktır. DEAŞ, ABD ve bölgedeki ortakları için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. CENTCOM bölgede kalıcılığını sürdürecek ve bölgesel güvenliğe yönelik tehditlere karşı koymaya devam edecektir" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD: DEAŞ lideri el-Agal, Suriye'de hava saldırısıyla öldürüldü - Son Dakika

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