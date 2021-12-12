ABD'deki cinsel ilişki tarikatı davasında kan donduran ifadeler: Gizli bir adada defalarca tecavüze uğradım

Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok konuşulan konuların başında gelen cinsel ilişki tarikatı olayının baş aktörü ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in insan ticareti, fuhuş ve cinsel istismar suçlarından yargılandığı davada kan donduran ifadeler kullanıldı. Mağdurlardan Sarah Ransome, mahkemede verdiği ifadesinde defalarca tecavüze uğradığını belirtti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Dün gerçekleşen duruşmada, Sarah Ransome jürinin önünde ifade verdi. Ransome, anlattıkları sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Ransome, Epstein'in Karayipler'deki gizli yeri 'Paedo Adası'na götürüldüğünü burada, üç gün boyunca Eptein'in tecavüzüne uğradığını söyledi.

Maxwell'in Jeffrey Epstein'ın evinde çekilen fotoğrafı

"ÖLÜMÜ, TECAVÜZE TERCİH ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

İngiltere'deki evinden binlerce kilometre uzakta olan Sarah Ransome, yaşadıklarını mahkemede şu sözlerle anlattı: "Suda köpekbalıkları olduğunu biliyordum ama kaçmam gerekiyordu. O noktada köpekbalıkları, yaşadığım cehenneme hoş bir alternatif sayılabilirdi. O anda ölüm, bir tecavüze daha tercih edilebilir gibi geldi.'"

Ransome, suya atlamaya hazırlandığını belirtirken o sırada Maxvell'in geldiğini ve elini sırtına koyarak 'Tamam tatlım. Benimle gel.' dediğini söyledi ve dehşet evine geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.

TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şimdi 37 yaşında olan Sarah, Maxvell'in yargılanması için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtirken, "Bu bir prensip meselesi. Yıllarca ondan ve Jeffrey'den korkarak yaşadım. Karar çıkmadan önce bir çadır kiralayıp mahkeme merdivenlerinde yatmam gerekiyorsa, yapacağım şey bu." dedi. 59 yaşındaki Maxwell, New York'ta altı cinsel taciz ve cinsel ilişki tarikatı kurmak suçlamasıyla yargılanıyor ve suçlu bulunursa günlerinin geri kalanını parmaklıklar ardında geçirebilir. Ancak tüm tanıkların ifadelerine rağmen, Maxvell tüm suçlamaları reddetti.