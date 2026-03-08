ABD'deki Şehit Askerlerin Cenazeleri Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'deki Şehit Askerlerin Cenazeleri Getirildi

ABD\'deki Şehit Askerlerin Cenazeleri Getirildi
08.03.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşında ölen 6 ABD askerinin cenazeleri Delaware'e getirildi.

ABD ve İsrail'in, İran'a karşı başlattığı savaşta hayatını kaybeden 6 ABD askerinin cenazeleri ülkelerine getirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta yaşamını yitiren 6 ABD askerinin cenazeleri, dün ülkenin Delaware eyaletindeki Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne getirildi. Burada düzenlenen törene ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey asker ve hükümet yetkilileri katıldı. Trump ve diğer katılımcılar, cenazeleri asker selamı ile karşılarken, törende herhangi bir konuşma yapılmadı.

Kaynak: DHA

Politika, Delaware, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'deki Şehit Askerlerin Cenazeleri Getirildi - Son Dakika

Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 13:50:34. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD'deki Şehit Askerlerin Cenazeleri Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.