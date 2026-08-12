ABD\'den İran\'a Giden Geminin Cezası

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nden geçerek İran'a gitmeye çalışan Panama bandıralı 'M/V Vela Nova' adlı kargo gemisine müdahale edildiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Umman Körfezi'nde Panama bandıralı 'M/V Vela Nova' kargo gemisinin ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı ablukayı delerek bir İran limanına doğru ilerlemeye çalıştığı aktarıldı. Gemideki sivil mürettebatın Amerikan güçleri tarafından yapılan mükerrer uyarılara aldırış etmemesi üzerine, ABD Donanması'na ait 'MH-60' tipi bir helikopterden geminin makine dairesine iki adet 'Hellfire' füzesi ateşlendiği kaydedildi. Müdahale sonucu dümen tertibatı devre dışı kalan geminin İran'a yönelik seyrinin durdurulduğu ve ABD ablukasının tam kapsamlı olarak yürürlükte olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 11 Ağustos itibarıyla CENTCOM güçlerince ablukayı delmeye çalışan 55 ticari geminin rotasının değiştirildiği, kurallara uymayan 3 geminin devre dışı bırakıldığı ve 2 gemiye çıkış yapıldığı bildirildi.