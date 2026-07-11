ABD'den İran'a Hürmüz Boğazı uyarısı

(ANKARA) - ABD yönetiminin, İran'a Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırıları durduracağını kamuoyu önünde açıklaması için bugüne kadar süre verdiği öne sürüldü.

ABD merkezli Axios'un ABD'li üç yetkiliye dayandırdığı habere göre Washington, Tahran'dan Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine açık olduğunu ilan etmesini, ticari gemilere yönelik saldırıları durdurmayı taahhüt etmesini ve boğazdaki tüm deniz ulaşımının herhangi bir geçiş ücreti olmaksızın açık kalacağını kabul etmesini talep etti. İran'ın bu yönde kamuoyuna açık bir taahhütte bulunmaması halinde "sonuçlarının olacağı" mesajı da Tahran'a iletildi.

Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, "Eğer bu kamuoyu taahhüdünü vermezlerse onlar için iyi bir gün olmayacak" ifadelerini kullandı.

İRAN'IN "HATA" KABULÜ İDDİASI

ABD medyasında yer alan bazı haberlere göre ise İran, Başkan Donald Trump'ın danışmanlarına özel görüşmelerde ticari gemilere ateş açılmasının "bir hata" olduğunu iletti. Haberlerde, Tahran'ın saldırılardan ülke içindeki "kontrolden çıkan" sertlik yanlısı bir grubu sorumlu tuttuğu iddia edildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin ateşkese bağlı kaldığını savunarak, ateşkesi ihlal eden tarafın ABD olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada İran'ın görüşmelerin sürdürülmesini istediğini belirterek Washington'un buna olumlu yanıt verdiğini söylemiş, ancak "ateşkesin sona erdiğini" ifade etmişti. Haziran ayında taraflar arasında varılan ateşkes kapsamında İran'ın ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamayı kabul ettiği açıklanmıştı. Bu hafta Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan çatışmaların ardından Umman açıklarında ABD'nin önerdiği rotayı kullanan üç ticari gemi vurulmuştu. İran ise güvenli geçişin yalnızca kendi belirlediği rota üzerinden mümkün olduğunu savunuyor.