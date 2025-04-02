ABD\'den Orta Doğu çıkarması! Askeri kapasite artırılıyor

Paravan Hesap:

Allah rızası için Rabbim sözünü verdi şu kıyametini bir an önce koparsın. Türkiye 24 seneden beri Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin sömürgesi altında. Ülkenin geçmişinde geleceğini gençlerin bütün hayatlarını çaldı.