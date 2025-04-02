ABD'den Orta Doğu çıkarması! Askeri kapasite artırılıyor - Son Dakika
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Dünya

ABD'den Orta Doğu çıkarması! Askeri kapasite artırılıyor

ABD\'den Orta Doğu çıkarması! Askeri kapasite artırılıyor

ABD'den dikkat çeken bir Orta Doğu hamlesi geldi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell saldırgan davranışları önlemek ve ticaret akışını korumak için ABD'nin Orta Doğu'daki askeri kapasitesinin artırılacağını, bölgeye ilave askeri varlıklar konuşlandırılacağını bildirdi.

02.04.2025 11:14
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, Orta Doğu'da 'istikrarı desteklemek, saldırgan davranışları önlemek ve serbest ticaret akışını korumak' için harekete geçtiklerini belirtti.

ASKERİ KAPASİTE ARTIRILACAK

Parnell, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri kapasitesinin artırılacağını söyledi.

İLAVE SAVAŞ UÇAKLARI KONUŞLANDIRILACAK

Bölgeye ilave savaş uçakları konuşlandırılacağını kaydeden Parnell, böylece ABD'nin hava savunma kapasitesinin artacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den Orta Doğu çıkarması! Askeri kapasite artırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Paravan Hesap:
    Allah rızası için Rabbim sözünü verdi şu kıyametini bir an önce koparsın. Türkiye 24 seneden beri Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin sömürgesi altında. Ülkenin geçmişinde geleceğini gençlerin bütün hayatlarını çaldı. 7 15 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HELAL OLSUN SANA TRUMP SEN OLMASAN ORTADOGU DA DEVLET DIŞI OLUSUMLAR AT KOŞTURUYOR OLACAKTI SON KALAN HUSİ ITLERI 0 4 Yanıtla
  • Murat Avci:
    ABD Rusya Ukrayna Savaşını bitirip burada kaybettiği enerjisini Ortadoğu'da kullanmak istiyor..bunu görelim 0 0 Yanıtla
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