ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, Orta Doğu'da 'istikrarı desteklemek, saldırgan davranışları önlemek ve serbest ticaret akışını korumak' için harekete geçtiklerini belirtti.
Parnell, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatı doğrultusunda, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri kapasitesinin artırılacağını söyledi.
Bölgeye ilave savaş uçakları konuşlandırılacağını kaydeden Parnell, böylece ABD'nin hava savunma kapasitesinin artacağını ifade etti.
Son Dakika › Dünya › ABD'den Orta Doğu çıkarması! Askeri kapasite artırılıyor - Son Dakika
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