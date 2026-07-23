Abd dışişleri bakanı uluslararası ceza mahkemesi için "aptal bir örgüt" dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Abd dışişleri bakanı uluslararası ceza mahkemesi için "aptal bir örgüt" dedi

Abd dışişleri bakanı uluslararası ceza mahkemesi için "aptal bir örgüt" dedi
23.07.2026 17:00  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM'yi 'aptal örgüt' olarak nitelendirdi, Netanyahu hakkındaki yakalama kararını tanımadıklarını ve ABD vatandaşları üzerinde yargı yetkisi kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) çıkardığı yakalama kararının ABD'de uygulanmasına yönelik tartışmaların ardından, UCM'yi "aptal bir örgüt" olarak nitelendirdi ve Washington'ın hiçbir zaman mahkemenin tarafı olmayacağını, ABD vatandaşları üzerinde yargı yetkisi kullanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Rubio, "Biz bu mahkemenin üyesi değiliz. O anlaşmayı hiçbir zaman imzalamadık. Eğer insanlar gidip bu aptal örgütün bir parçası olmak istiyorlarsa olabilirler. Ama biz olmayacağız ve Amerikalılar üzerinde yargı yetkisi kullanmalarına da izin vermeyeceğiz" dedi.

Rubio, UCM'nin ABD vatandaşlarına yönelik şimdi ya da gelecekte herhangi bir işlem yapmaya çalışması halinde Washington'ın buna müsamaha göstermeyeceğini ifade etti.

Açıklamalar, daha önce New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yıllık toplantılarına katılmak üzere New York'a gelmesi halinde, hakkında UCM tarafından çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda belediyenin hukuk biriminin tutuklanmasının yasal koşullarını değerlendirdiğini söylemesinin ardından geldi.

Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'nun ABD ziyaretleri sırasında hiçbir şekilde gözaltına alınamayacağını vurgulamıştı. Mamdani ise daha sonra belediyenin Netanyahu'nun hareket özgürlüğünü kısıtlama yetkisine sahip olmadığını teyit etmişti.

Rubio ayrıca aynı basın toplantısında İran'ın ABD ile bir anlaşma yapılması için "doğrudan ve dolaylı yollardan yalvardığını" iddia ederek, Tahran'ın henüz anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. Tahran'ın her anlaşmayı ya ihlal ettiğini ya da şartlarını değiştirmek istediğini öne süren Rubio, bu nedenle İran'ın "her gece daha ağır bir bedel ödemeye devam edeceğini" söyleyerek, ABD saldırılarının süreceği mesajını verdi. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaklaşımını da, İranlı yetkililerin dile getirdiği "göze göz" politikasına atıfla "göze karşı baş" sözleriyle ifade etti.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Dış Politika, Marco Rubio, Politika, Güvenlik, İsrail, Yargı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Abd dışişleri bakanı uluslararası ceza mahkemesi için 'aptal bir örgüt' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yanan evde cansız bedeni bulundu Yanan evde cansız bedeni bulundu
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

16:55
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:42
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 17:04:58. #7.12#
SON DAKİKA: Abd dışişleri bakanı uluslararası ceza mahkemesi için "aptal bir örgüt" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.