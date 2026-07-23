Abd dışişleri bakanı uluslararası ceza mahkemesi için "aptal bir örgüt" dedi

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) çıkardığı yakalama kararının ABD'de uygulanmasına yönelik tartışmaların ardından, UCM'yi "aptal bir örgüt" olarak nitelendirdi ve Washington'ın hiçbir zaman mahkemenin tarafı olmayacağını, ABD vatandaşları üzerinde yargı yetkisi kullanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Rubio, "Biz bu mahkemenin üyesi değiliz. O anlaşmayı hiçbir zaman imzalamadık. Eğer insanlar gidip bu aptal örgütün bir parçası olmak istiyorlarsa olabilirler. Ama biz olmayacağız ve Amerikalılar üzerinde yargı yetkisi kullanmalarına da izin vermeyeceğiz" dedi.

Rubio, UCM'nin ABD vatandaşlarına yönelik şimdi ya da gelecekte herhangi bir işlem yapmaya çalışması halinde Washington'ın buna müsamaha göstermeyeceğini ifade etti.

Açıklamalar, daha önce New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yıllık toplantılarına katılmak üzere New York'a gelmesi halinde, hakkında UCM tarafından çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda belediyenin hukuk biriminin tutuklanmasının yasal koşullarını değerlendirdiğini söylemesinin ardından geldi.

Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'nun ABD ziyaretleri sırasında hiçbir şekilde gözaltına alınamayacağını vurgulamıştı. Mamdani ise daha sonra belediyenin Netanyahu'nun hareket özgürlüğünü kısıtlama yetkisine sahip olmadığını teyit etmişti.

Rubio ayrıca aynı basın toplantısında İran'ın ABD ile bir anlaşma yapılması için "doğrudan ve dolaylı yollardan yalvardığını" iddia ederek, Tahran'ın henüz anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. Tahran'ın her anlaşmayı ya ihlal ettiğini ya da şartlarını değiştirmek istediğini öne süren Rubio, bu nedenle İran'ın "her gece daha ağır bir bedel ödemeye devam edeceğini" söyleyerek, ABD saldırılarının süreceği mesajını verdi. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaklaşımını da, İranlı yetkililerin dile getirdiği "göze göz" politikasına atıfla "göze karşı baş" sözleriyle ifade etti.