ABD\'den Ukrayna İçin Barış Görüşmeleri İhtimali

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington yönetiminin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için taraflar arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlatılması ihtimalini önümüzdeki haftalarda değerlendireceğini açıkladı. Rubio, ABD'nin müzakerelere ivme kazandıracak bir rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'e verdiği röportajda, Washington yönetiminin Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde yapıcı bir rol oynamayı hedeflediğini ve barış görüşmelerinin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendirmek üzere önümüzdeki haftalarda bir dizi adım atacağını söyledi.

Rubio, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde, savaşı sona erdirmek için iki taraf arasındaki görüşmeleri yeniden başlatıp başlatamayacağımızı görmek üzere bazı girişimler göreceksiniz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibine, "Barış görüşmelerine ivme kazandıracak bir güç olma fırsatı görürseniz, bunu yapın" talimatı verdiğini belirten Rubio, "Biz buna hazırız" ifadelerini kullandı.