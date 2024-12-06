ABD\'den Uluslararası Af Örgütü\'nün Rapora Tepki

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü'nün 'İsrail Gazze'de soykırım işliyor' diyen raporunu kabul etmediklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Gazze'deki son durumu ve Uluslararası Af Örgütünün İsrail'i suçlayan son raporunu değerlendirdi.

Patel, İsrail'in Gazze'de soykırım niyetini ve suçunu ortaya koyan raporunun kabul edilebilir olmadığını savundu. Patel, "Raporla ilgili haberleri gördüm, böyle bir raporun ulaştığı sonuçlara katılmıyoruz. Soykırım iddialarının asılsız olduğunu daha önce söylemiştik" dedi.