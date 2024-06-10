ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze Ateşkes Planı için Mısır'a gitti

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(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın kısa bir süre önce duyurduğu 'Gazze Ateşkes Planı' için bölgesel müzakerelerde bulunmak üzere Mısır'a gitti.

Gazze'de savaşın başlamasından bu yana bölgeye sekizinci ziyaretini gerçekleştiren Blinken, önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi daha sonra da İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu ile görüşecek.

Katar, Mısır ve BM'nin de dahil olduğu, İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes müzakereleri aylardır devam ediyor. Netanyahu, herhangi bir anlaşmaya varmadan önce Hamas'ın yok edilmesi ve rehinelerin bırakılması konusunda ısrar ediyor.

Benny Gantz'ın İsrail'deki savaş kabinesindeki bakanlık görevinden istifasıyla ateşkes müzakerelerinin İsrail iç siyasetinde daha fazla dirençle karşılaşması da konuşulan ihtimaller arasında.

İsrail, cumartesi günü Gazze'de dört rehineyi geri almak için geniş çaplı bir operasyon başlattı ve 274 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Hamas yetkilileri ateşkesi kabul etmeden önce Filistinliler için güvenlik garantileri verilmesi gerektiği görüşünü dile getiriyor.

Kahire'de Blinken, Gazze'den insani yardım ve tıbbi tahliyeler için kritik öneme sahip olan Refah Sınır Kapısı'nı Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşecek. Mısır, sınır kapısının kontrolünün Filistin Yönetimi'ne verilmesini talep ediyor, bu İsrail ile bir anlaşmazlık noktası.

ABD'nin planı ne?

Blinken'in destek bulmak amacıyla müzakereler yürüteceği, Biden'ın İsrail'in önerisi olarak adlandırdığı plan üç aşamadan oluşuyor.

Birinci aşama; altı haftalık ateşkes ve Gazze'ye insani yardımın artışı, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere esir takası ve İsrail savunma güçlerinin Gazze'deki yerleşim alanlarından çekilmesini içeriyor.

İkinci aşamada; savaşın kalıcı olarak sona ermesi ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi için müzakerelere başlanması, erkekler ve askerler de dahil olmak üzere kalan rehinelerin serbest bırakılmasını içeriyor. Aynı zamanda ABD, Mısır ve Katar'ın iki tarafın da şartlara uymasını ve müzakerelere iyi niyetle devam etmesini sağlamak için garantör olmasını öneriyor.

Üçüncü aşamada; uluslararası fonlarla 3 ila 5 yıllık bir süre boyunca Gazze'nin yeniden yapılandırılması, evlerin, okulların ve hastanelerin yeniden inşa edilmesine yardımcı olunmasını içeriyor. Bununla birlikte Gazze'de Hamas'ın yönetim rolünün yerine geçmek üzere, bir Filistin hükümetinin kurulmasını da öneriyor.