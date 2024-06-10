ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze Ateşkes Planı için Mısır'a gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze Ateşkes Planı için Mısır'a gitti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın duyurduğu Gazze Ateşkes Planı için Mısır'a gitti. Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşecek. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri devam ederken, İsrail'in Hamas'ı yok etme ve rehineleri bırakma talepleri konuşuluyor. Blinken'in destek bulmak amacıyla müzakereler yürüteceği plan üç aşamadan oluşuyor: ateşkes ve insani yardımın artışı, savaşın kalıcı olarak sona ermesi için müzakereler ve Gazze'nin yeniden yapılandırılması.

10.06.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın kısa bir süre önce duyurduğu 'Gazze Ateşkes Planı' için bölgesel müzakerelerde bulunmak üzere Mısır'a gitti.

Gazze'de savaşın başlamasından bu yana bölgeye sekizinci ziyaretini gerçekleştiren Blinken, önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi daha sonra da İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu ile görüşecek.

Katar, Mısır ve BM'nin de dahil olduğu, İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes müzakereleri aylardır devam ediyor. Netanyahu, herhangi bir anlaşmaya varmadan önce Hamas'ın yok edilmesi ve rehinelerin bırakılması konusunda ısrar ediyor.

Benny Gantz'ın İsrail'deki savaş kabinesindeki bakanlık görevinden istifasıyla ateşkes müzakerelerinin İsrail iç siyasetinde daha fazla dirençle karşılaşması da konuşulan ihtimaller arasında.

İsrail, cumartesi günü Gazze'de dört rehineyi geri almak için geniş çaplı bir operasyon başlattı ve 274 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Hamas yetkilileri ateşkesi kabul etmeden önce Filistinliler için güvenlik garantileri verilmesi gerektiği görüşünü dile getiriyor.

Kahire'de Blinken, Gazze'den insani yardım ve tıbbi tahliyeler için kritik öneme sahip olan Refah Sınır Kapısı'nı Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşecek. Mısır, sınır kapısının kontrolünün Filistin Yönetimi'ne verilmesini talep ediyor, bu İsrail ile bir anlaşmazlık noktası.

ABD'nin planı ne?

Blinken'in destek bulmak amacıyla müzakereler yürüteceği, Biden'ın İsrail'in önerisi olarak adlandırdığı plan üç aşamadan oluşuyor.

Birinci aşama; altı haftalık ateşkes ve Gazze'ye insani yardımın artışı, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere esir takası ve İsrail savunma güçlerinin Gazze'deki yerleşim alanlarından çekilmesini içeriyor.

İkinci aşamada; savaşın kalıcı olarak sona ermesi ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi için müzakerelere başlanması, erkekler ve askerler de dahil olmak üzere kalan rehinelerin serbest bırakılmasını içeriyor. Aynı zamanda ABD, Mısır ve Katar'ın iki tarafın da şartlara uymasını ve müzakerelere iyi niyetle devam etmesini sağlamak için garantör olmasını öneriyor.

Üçüncü aşamada; uluslararası fonlarla 3 ila 5 yıllık bir süre boyunca Gazze'nin yeniden yapılandırılması, evlerin, okulların ve hastanelerin yeniden inşa edilmesine yardımcı olunmasını içeriyor. Bununla birlikte Gazze'de Hamas'ın yönetim rolünün yerine geçmek üzere, bir Filistin hükümetinin kurulmasını da öneriyor.

Kaynak: ANKA

Antony Blinken, Joe Biden, İsrail, Mısır, Gazze, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze Ateşkes Planı için Mısır'a gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
00:09 Fatih Terim’in kızı, Ali Koç’u kendi sözleriyle vurdu Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:33:07. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze Ateşkes Planı için Mısır'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement