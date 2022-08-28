ABD savaş gemileri, Tayvan Boğazı'ndan geçti

ABD Donanması'na ait USS Antietam ve USS Chancellorsville savaş gemileri, Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, USS Antietam ve USS Chancellorsville gemilerinin, geniş yaparken 'hiçbir ülkeye ait olmayan uluslararası koridoru kullandığı' ifade edildi. Pasifik 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, geçişin rutin bir geçiş olduğu aktarıldı.

ÇİN, TAYVAN'I BİR PARÇASI OLARAK KABUL EDİYOR Söz konusu geçişin ardından Çin'den gelecek tepkiler bekleniyor. Çin, Tayvan'ı bir parçası olarak kabul ediyor. Bu kapsamda Tayvan Boğazı'nın da Çin karasularında yer aldığı düşünülüyor. Daha önce ABD gemileri bu boğazdan geçiş yapmıştı ve ABD'nin bu eylemi Pekin 'in tepkisini çekmişti.PELOSİ'NİN ZİYARETİ VE YÜKSELEN GERİLİMABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi , 2 Ağustos'ta Çin'in tüm uyarılarına rağmen Tayvan'ı ziyaret etti. Söz konusu ziyaretin ardından Çin, bölgede yaklaşık 10 gün süren askeri tatbikat düzenledi. Pelosi'nin ziyaretinin ardından bazı diplomatik kararlar da alındı. Çin, ABD ile bir dizi askeri ve politik toplantıları ve görüşmeleri iptal etti, bazılarını ise askıya aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Pelosi'nin ziyaretini değerlendirdiği konuşmasında, "Amerika'nın Tayvan macerası, sadece sorumsuz bireysel bir politikacının yolculuğu değil, aynı zamanda bölgedeki ve dünyadaki durumu istikrarsızlaştırma ve kaotik hale getirme amaçlı bilinçli ve amaçlı bir ABD stratejisinin parçasıdır" demişti.