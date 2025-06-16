ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor - Son Dakika
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Dünya

ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu\'ya geliyor
16.06.2025 11:30
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İran-İsrail savaşı 4. gününde devam ederken bölgede gerilimi tırmandıracak bir gelişme yaşandı. İsrail basını, ABD Donanmasına ait USS Nimitz ve maiyetinde görev gücünün Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını bildirdi. Başkan Donald Trump yaptığı açıklamada ABD'nin savaşa müdahil olabileceğini söylemişti.

İsrail ile İran arasındaki çatışma 4. gününü doldururken, ABD henüz çatışmaya doğrudan müdahil olmadı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e ekipman sağladıklarını duyururken, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda yer almadığı ifade edilmişti.

TRUMP: ABD SAVAŞA MÜDAHİL OLABİLİR

ABD Başkanı Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran ile İsrail arasında barış sağlanacağını dile getirirken, ABC kanalına verdiği röportajda ise ABD'nin savaşa müdahil olabileceğini söyledi.

ORTA DOĞU'YA DOĞRU YOLA ÇIKTILAR

İsrail merkezli Kanal 12, ABD Donanmasına ait USS Nimitz ve maiyetinde görev gücü ile Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını bildirdi.

Mart ayında ise, Diego Garcia'ya ABD'ye ait bombardıman uçakları konuşlanmış, bu uçakların olası İran saldırısında kullanılabileceği iddia edilmişti.

Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    Yüzen bir ülke ve güç amnk bizde hala ciritle atmacayla baykuşla övünüyoruz baba böyle gemiler uçaklar ve sistem yapmadıktan sonra işimiz çok zor çookkk 14 5 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Yemen bu gemiyi tek atışta indirir .. 1 0 Yanıtla
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