ABD Enerji Bakanı Venezuela'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD Enerji Bakanı Venezuela'da

ABD Enerji Bakanı Venezuela\'da
12.02.2026 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanı Wright, Venezuela'da Devlet Başkanı Rodriguez ile enerji işbirliğini görüştü.

ABD Enerji Bakanı Christopher Wright, Venezuela'ya resmi ziyarette bulundu.

ABD Enerji Bakanı Christopher Wright, Venezuela'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi. Başkanlık Sarayı'ndan yapılan açıklamada, taraflar arasındaki görüşmede, Bolivarcı ulusun enerji egemenliği ve iki ülke arasındaki tarihsel ikili ilişkiler çerçevesinde her iki ülke için de fayda sağlayacak bir enerji gündeminin ele alındığı bildirildi. Açıklamada, Rodriguez ile Wright'ın, Venezuela'nın geniş rezervleri ve hidrokarbonların güvenli tedariki için mevcut altyapıdan yararlanarak bölgesel enerji piyasasını istikrara kavuşturacak bir diyaloğun sürdürülmesinin öneminde mutabık kaldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Venezuela, Politika, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Enerji Bakanı Venezuela'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
İstanbul Valiliği’nden Ramazan kararı Tüm kurumlara talimat gönderildi İstanbul Valiliği'nden Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
Kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı Öldürüp ormana atmış Kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı! Öldürüp ormana atmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun’’ çağrısı karşılık buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun'' çağrısı karşılık buldu
Beşiktaş krizi ayrılık getirdi Beşiktaş krizi ayrılık getirdi

08:25
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
08:23
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
07:53
Meclis’teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik
07:22
Bahçeli çağrı yapmıştı Ortak raporda, Öcalan’a umut hakkı yok
Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok
02:42
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı
00:06
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 08:40:19. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Enerji Bakanı Venezuela'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.