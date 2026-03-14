İran: Hark Adası saldırısında asker ve sivil can kaybı yok
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Buşehr Valiliği, ABD'nin Hark Adası'na düzenlediği saldırıda herhangi bir sivil veya askeri can kaybı yaşanmadığını ve adadaki petrol faaliyetlerinin normal şekilde devam ettiğini duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta, ABD ordusu İran'ın petrol ihracatı açısından kritik adası Hank Adası'na dün gece saldırı düzenledi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın en önemli petrol ihracat merkezi olan Hark Adası'ndaki askeri hedeflerin yok edildiğini duyurmasının ardından, adanın bağlı bulunduğu Buşehr Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

"CAN KAYBI YAŞANMADI"

Açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından düzenlenen hava operasyonunda adada bulunan askeri personel veya siviller arasında hiçbir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

"PETROL TİCARETİ DEVAM EDİYOR"

Valilik açıklamasında, Trump'ın 'tesislere dokunmadık' iddiasını doğrulayacak şekilde adadaki petrol altyapısının durumuna da değinildi. Söz konusu duyuruda, ABD saldırısına uğramasına rağmen Hark Adası'ndan petrol ihracatının normal şekilde devam ettiği ve ilgili şirketlerin ada üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Savunma, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 18:01:19. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.