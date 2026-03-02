ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki - Son Dakika
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki

ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi\'den savaş başlatan tepki
02.03.2026 20:41
ABD ve İran arasında müzakereler sürerken savaşın başlaması hala konuşulurken, Cenevre'deki son müzakere ile ilgili dikkat çeken bir detay günler ortaya çıktı. Uranyum zenginleştirmeden vazgeçmeyeceklerini söyleyen İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ABD elçisi Witkoff'a bağırmasıyla tansiyonun yükseldiği, Witkoff'un ise "İstiyorsan gidebilirim." yanıtını verdiği öğrenildi.

ABD-İsrail-İran arasındaki çatışmalar, Orta Doğu'yu bir anda ateş çemberine çevirdi. İran'ın misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurmasıyla çatışmalar bölgesel savaşa evrildi.

SON TOPLANTIDA, ARAKÇİ ABD HEYETİNE BAĞIRMIŞ

Savaşın ilk gününden bu yana ise herkes, "Müzakereler sürerken neden İran vuruldu" sorusunu sordu. Cenevre'deki ABD-İran nükleer müzakereleriyle ilgili ise günler sonra dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. ABD merkezli NBC'nin haberine göre, Cenevre'deki son toplantıda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a bağırdı.

"İSTİYORSAN GİDEBİLİRİM"

Arakçi, Witkoff'a İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarından vazgeçmeyeceğini, bunun ülkesinin vazgeçilmez bir hakkı olduğunu söyledi. Witkoff ise Arakçi'ye, "İstiyorsan gidebilirim." yanıtını verdi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

