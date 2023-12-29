 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa İran'ın Nükleer Faaliyetlerini Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa İran'ın Nükleer Faaliyetlerini Kınadı

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın raporuna dayanarak İran'ın nükleer faaliyetlerini artırmasını kınadı. Ortak açıklamada, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminin tehlikeli riskler taşıdığı ve güvence verilmesi gerektiği vurgulandı.

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa İran\'ın Nükleer Faaliyetlerini Kınadı
29.12.2023 - 13:09,
Abone Ol

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa ortak açıklamayla İran'ın nükleer faaliyetlerini artırmasını kınadı. Kınama açıklaması, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (IAEA) 26 Aralık tarihli raporuna dayandırıldı.

IAEA'nın 26 Aralık'ta hazırladığı raporuna dayandırılan ortak kınama açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"IAEA'nın 26 Aralık 2023 tarihli raporu, İran'ın Natanz ve Fordow'da yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum üretim oranını Ocak ve Haziran 2023 arasında gözlemlenen seviyelere çıkardığını vurguluyor.

Bu bulgular İran'ın geriye doğru bir adımını temsil ediyor ve İran'ın aylık yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum üretim oranını üç katına çıkarmasıyla sonuçlanacak.

İran'ın nükleer programının hız kesmeden tırmanmasına katkıda bulunan bu eylemi kınıyoruz.

İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminin hiçbir inandırıcı sivil gerekçesi yoktur ve Fordow Yakıt Zenginleştirme Tesisi ile Pilot Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde rapor edilen üretim ayrıca (nükleer silahların) yayılmasıyla bağlantılı önemli riskler taşımaktadır."

GÜVENCE İSTENDİ

İran'ın bu konuda attığı adımların 'gerilimi düşürmeye yönelik iyi niyetinin olmadığı' şeklinde yorumlandığına dikkat çeken açıklamada, nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna dair güvence verilmesi istendi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İran, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa İran'ın Nükleer Faaliyetlerini Kınadı - Son Dakika


14:39
Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu
14:08
Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53
Asgari Ücret Açıklamasının Ardından Zincir Marketlerde Fiyat Etiketi Değişiklikleri Asgari Ücret Açıklamasının Ardından Zincir Marketlerde Fiyat Etiketi Değişiklikleri
13:36
Pendik'te Okul Tuvaletinde Bıçaklı Saldırı: 9. Sınıf Öğrencisi Yaralandı Pendik'te Okul Tuvaletinde Bıçaklı Saldırı: 9. Sınıf Öğrencisi Yaralandı
13:36
CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32
Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30
Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim

Son Dakika
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53 Asgari Ücret Açıklamasının Ardından Zincir Marketlerde Fiyat Etiketi Değişiklikleri
13:36 Pendik'te Okul Tuvaletinde Bıçaklı Saldırı: 9. Sınıf Öğrencisi Yaralandı
13:36 CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32 Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30 Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim
13:19 Veliler, sınıf basıp çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darbetti
12:45 Plastik poşetlerin tüketici fiyatı 2024'te de değişmedi, geri kazanım payı arttı
12:46 Kendisine yalvaran oğlunu, kemerle acımasızca dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 14:41:10. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa İran'ın Nükleer Faaliyetlerini Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement