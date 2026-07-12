ABD, İran’a 140 Hedef Vurdu - Son Dakika
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ABD, İran’a 140 Hedef Vurdu

ABD, İran’a 140 Hedef Vurdu
12.07.2026 10:51
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CENTCOM, İran'a yönelik düzenlenen üçüncü saldırıda 140 askeri hedefin imha edildiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'a yönelik bu hafta düzenlenen üçüncü saldırı dalgasının tamamlandığı duyuruldu. Açıklamada, operasyonda kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ile savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiği kaydedildi.

Üç gece düzenlenen operasyonlarda toplam 300'den fazla hedefin vurulduğu belirtilen açıklamada, operasyonların, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan ticari gemiler ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı ifade edildi.

Açıklamda, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerinin sürdüğü vurgulanarak, ABD güçlerinin mayıs ayı başından bu yana 800'den fazla ticari gemi ile yaklaşık 400 milyon varil ham petrolün boğazdan güvenli geçişine destek sağladığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, Savunma, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

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