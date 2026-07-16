ABD, İran\'a Hava Saldırıları Düzenledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik başlatılan yeni saldırı dalgasının tamamlandığını; operasyon kapsamında komuta merkezleri, hava savunma tesisleri, füze ve İHA kapasitelerinin vurulduğunu duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik akşam saatlerinde başlatılan yeni hava saldırısı dalgasının TSİ 04.00'te sona erdiği bildirildi. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemilerde görevli denizcileri tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a ait komuta merkezleri, hava savunma tesisleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) sistemleri ile kıyı gözetleme tesislerinin vurulduğu aktarıldı.

CENTCOM, aralarında Bender Abbas'ın da yer aldığı çok sayıda noktadaki hedeflerin hassas mühimmatlar kullanılarak vurulduğunu kaydetti. Açıklamada, Amerikan güçlerinin aynı günün sabah saatlerinde Büyük Tunb Adası'nda bulunan kıyı savunma ve seyir füzesi tesislerini de 90 dakika süren bir saldırı dalgasıyla hedef aldığı hatırlatıldı.