ABD-Iran Anlaşması için Gelişmeler Bekleniyor
25.05.2026 10:18
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere İran'la ilgili açıklamada bulundu. ABD ile İran arasında olası anlaşmaya ilişkin bugün gelişme olabileceğini söyleyen Rubio, "Dün gece bir gelişme olacağını düşünmüştük" ifadesini kullandı.

Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak teklifin ve nükleer müzakerelerin ele alındığını belirterek, "Umarım bunu başarabiliriz. ABD Başkanı Donald Trump, kötü bir anlaşma yapmayacak ve ülkesinin diplomasinin başarılı olması için her türlü fırsatı değerlendirecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

