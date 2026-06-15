ABD-İran Anlaşması Petrol Fiyatlarını Düşürdü - Son Dakika
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ABD-İran Anlaşması Petrol Fiyatlarını Düşürdü

ABD-İran Anlaşması Petrol Fiyatlarını Düşürdü
15.06.2026 04:23
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ABD ve İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için anlaştı; petrol fiyatları %4 düştü.

ABD ve İran'ın resmi olarak anlaştığını bildirmesi ve bu kapsamda önümüzdeki dönemde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurmasının ardından Asya'da petrol fiyatları güne düşüşle başladı.

Küresel petrol ölçütü brent ham petrol varil başına %4 düşüşle 83,81 dolara gerilerken, ABD'de işlem gören petrol %4,7 düşüşle 80,89 dolara indi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmaya dair resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de yapılacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi ve ABD Başkanı Donald Trump anlaşmaya varıldığını doğrularken Trump sosyal medyada "petrol akmaya başlasın!" yazdı.

Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a hava saldırıları başlatmasından kısa süre sonra Tahran tarafından fiilen kapanmıştı.

Tahran, normalde dünyanın petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) yaklaşık %20'sinin geçtiği bu kritik su yolunu kullanan gemilere saldırmakla tehdit etti.

Küresel enerji piyasaları son aylarda dalgalı bir seyir izledi.

Fiyatlar ABD-İsrail'in İran'la yürüttüğü savaşta yaşanan gelişmelere bağlı olarak sık sık keskin biçimde artıp azaldı.

Savaş başlamadan önce varil başına yaklaşık 70 dolardan işlem gören brent ham petrol, çatışmalar sırasında yaklaşık 120 dolara kadar yükseldi.

Enerji piyasası uzmanları, petrolün boğazdan taşınmasının savaş öncesi seviyelere hemen dönmesinin olası olmadığı uyarısında bulundu.

Danışmanlık şirketi Lipow Oil Associates'ten Andrew Lipow, boğazın öncelikle mayınlardan temizlenmesi gerektiğini ve bunun birkaç haftadan altı aya kadar sürebileceğini söyledi.

Ayrıca, boğazı kullanmayı bekleyen çok sayıda tanker bulunduğunu ve petrol üretiminin yeniden başlatılması ile gemilere yüklemenin normal seviyelere dönmesinin haftalar alabileceğini belirtti.

Yatırımcıların anlaşmayı memnuniyetle karşılamasıyla Asya borsaları da 15 Haziran Pazartesi günü yükseldi.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi sabah işlemlerinde %4,3 artarken Güney Kore'de Kospi %5'in üzerinde yükseldi.

Bölge, petrol ve LNG tedarikinde Ortadoğu'ya büyük ölçüde bağımlı olması nedeniyle yükselen enerji fiyatlarından özellikle sert etkilenmişti.

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD-İran Anlaşması Petrol Fiyatlarını Düşürdü - Son Dakika

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