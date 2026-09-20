ABD, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a vize verdi, 23 Eylül'de BM'de konuşacak - Son Dakika
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ABD, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a vize verdi, 23 Eylül'de BM'de konuşacak

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ABD, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan\'a vize verdi, 23 Eylül\'de BM\'de konuşacak
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Arakçi ve üst düzey heyete BM Genel Kurulu için vize verildiğini duyurdu. Pezeşkiyan 23 Eylül'de New York'taki Genel Kurul'da İran'ın tutumunu aktaracak; heyetin hareket alanının kısıtlanması bekleniyor.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitmesi bekleniyor. Pezeşkiyan'ın, 23 Eylül Çarşamba günü Genel Kurul'a hitap ederek uluslararası gelişmeler konusunda İran'ın tutumunu aktaracağı kaydedildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci oturumuna katılmak üzere önümüzdeki günlerde ABD'nin New York kentine gidecek ve 23 Eylül Çarşamba günü Genel Kurul'a hitap edecek.

Pezeşkiyan'ın konuşmasında, ABD ve İsrail ile devam eden çatışmanın öne çıkan başlıklardan biri olması bekleniyor. Pezeşkiyan'nın, New York ziyareti kapsamında bazı ülke liderleriyle görüşmeler ve istişarelerde bulunması, kendisine üst düzey bir İran heyetinin eşlik etmesi planlanıyor.

ABD, PEZEŞKİYAN VE İRAN HEYETİNE VİZE VERDİ

BM Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli haftası 22-29 Eylül tarihlerinde New York'ta düzenlenecek. Genel görüşmeler ise 22-26 Eylül ve 28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Tahran'ın üst düzey heyetindeki diğer isimlere ABD vizesi verildiğini açıklamıştı. ABD yönetimi, vize kararının BM Genel Merkezi'ne ev sahipliği yapan ülke olarak Washington'ın yükümlülükleri doğrultusunda alındığını belirtti.

Bu yıl İran heyetinin geçen yıla kıyasla daha küçük olması beklenirken, heyet üyeleri için New York'ta seyahat ve bazı mal ve hizmetlerin satın alınmasına yönelik kısıtlamalar uygulanacak. Kısıtlamalar kapsamında İran heyeti üyelerinin New York'taki hareket alanlarının büyük ölçüde diplomatik ve BM faaliyetleriyle bağlantılı noktalarla sınırlandırılması bekleniyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ GENEL KURUL GÜNDEMİNDE

Pezeşkiyan'ın New York ziyareti, ABD ve İran arasındaki çatışmanın devam ettiği bir döneme denk geliyor. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın ardından iki ülke arasındaki diplomatik temaslar aralıklarla devam ediyor. BM Genel Kurulu'nun bu yılki oturumu, "Güveni Yeniden Tesis Etmek, Dönüşümü Yönetmek: Herkes İçin Sonuç Üreten Birleşmiş Milletler" temasıyla gerçekleştiriliyor. Genel Kurul kapsamında, devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey temsilcilerin, uluslararası çatışmalar ve diplomatik çözüm girişimlerini ele alması bekleniyor. İran, ABD ve İsrail arasındaki savaşın yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail-Filistin çatışması, Sudan'daki savaş ve yapay zekanın yönetimine ilişkin uluslararası tartışmaların da gündeme gelmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA
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