ABD, İran İHA Gemisine Saldırı Görüntülerini Paylaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a ait bir insansız hava aracı gemisine gerçekleştirilen saldırının görüntülerini yayınladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sanal medya hesabından, İran'a ait bir insansız hava aracı (İHA) gemisine gerçekleştirilen saldırının görüntülerini yayınlayarak, "ABD kuvvetleri, İran donanmasının tamamını batırma kararlılığından geri adım atmıyor" açıklamasında bulundu.
Vurulan geminin 2'nci Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğünde olduğu ifade edildi.
