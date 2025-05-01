ABD-İran Nükleer Görüşmeleri Ertelendi

İRAN ile ABD'nin Umman'ın aracılığında 3 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapacakları dördüncü tur nükleer görüşmelerin ertelendiği açıklandı.

Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi, konuya ilişkin açıklamada bulundu. el-Busaidi, açıklamasında ABD- İran arasında geçici olarak 3 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanan nükleer görüşmelerin bir sonraki turunun lojistik nedenlerle erteleneceğini ve yeni tarihlerin karşılıklı mutabakata varıldığında açıklanacağını bildirdi.