ABD-Iran Nükleer Müzakereleri İtalya\'da Başladı

ABD ve İran arasında yürütülen nükleer konulu müzakerelerin ikinci turu İtalya'da başladı.

ABD ile İran arasında Umman'ın ara buluculuğunda yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ikincisi İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. İki ülkenin heyetleri, İran'ın nükleer programını görüşmek ve muhtemel bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmak üzere bir araya geldi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ara buluculuğunda İran heyetine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ediyor. ABD tarafına ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderlik ediyor.