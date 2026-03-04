ABD, İran Savaş Gemisini Batırdı - Son Dakika
ABD, İran Savaş Gemisini Batırdı

ABD, İran Savaş Gemisini Batırdı
04.03.2026 18:00
Amerikan denizaltısı, Hint Okyanusu'nda İran gemisini torpidoyla batırdı; 80 ölü var.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hint Okyanusu'nda uluslararası sularda seyreden İran'a ait bir savaş gemisinin Amerikan denizaltısından fırlatılan bir torpidoyla batırıldığını duyurdu.

Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Hint Okyanusu'nda bir Amerikan denizaltısı, uluslararası sularda güvende olduğunu düşünen bir İran savaş gemisini, 'Sessiz Ölüm' adı verilen bir torpidoyla batırdı. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir düşman gemisinin torpidoyla batırıldığı ilk olaydır. Tıpkı o savaşta olduğu gibi kazanmak için savaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sri Lanka makamlarından ise olayın bilançosuna dair ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Sri Lanka Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hint Okyanusu'ndaki saldırı sonrası batan gemide en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Sri Lanka Donanması sözcüsü, kayıtlarına göre IRIS Dena adlı gemide 180 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini bildirdi. Donanma yetkilileri, gelen acil durum çağrısı üzerine bölgeye giden kurtarma ekiplerinin 32 kişiyi sağ kurtardığını, yaklaşık 68 kişinin ise halen kayıp olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

